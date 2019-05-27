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أخبار البلد

خالد صلاح: ‏مبروك لنادي الزمالك ولجمهوره الكبير فرحتوا مصر

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:12 ص
خالد صلاح
خالد صلاح
محمد بدران
حرص، الكاتب الصحفي خالد صلاح، على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3.

وكتب صلاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‏‏‏‏‏مبروك لنادي الزمالك ولجمهوره الكبير . فرحتوا مصر . وفرحانين معاكوا".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.

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