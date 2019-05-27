حفاظا أرواح المواطنين.. محافظ الشرقية يكلف بحصر العقارات الآيلة للسقوط

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالبدء فورًا في حصر العقارات الآيلة للسقوط بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ اللازم قانونًا حفاظًا على أرواح المواطنين.



جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



كما أكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها والتصدي لمحاولات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات بجميع القطاعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجارية لتدخل الخدمة وتحقق الاستفادة للمواطنين.