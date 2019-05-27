سوزان نجم الدين: أعجبني من دراما رمضان قابيل وزي الشمس

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين أنها تحرص على مشاهدة بعض المسلسلات رغم انشغالها بالعديد من الارتباطات الفنية .



وقالت: " تابعت بعض حلقات مسلسل زي الشمس وأعجبني قصته كما أتابع مسلسل قابيل وأعجبني أداء محمد ممدوح" .



وتخوض سوزان نجم الدين سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ابن أصول .



مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

