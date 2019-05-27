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محافظات

مدينة القصير تبدأ في حملة نظافة للساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:25 م
حملة لنظافة الساحات
حملة لنظافة الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر
إبراهيم جادالله
بدأت مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم البدء في تنظيم حملة مكبرة لنظافة المساجد والساحات المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد.

وكلف اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، قسم النظافة بالوحدة المحلية، بالاستمرار فى نظافة الساحات المقرر فيها أداء صلاة عيد الفطر المبارك، كما وجه بنظافة كافة المساجد الموجودة بخطة إدارة الأوقاف والتى سيقام فيها شعائر صلاة عيد الفطر.

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