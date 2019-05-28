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بيريز: رونالدو طلب خوض تجربة جديدة.. ورحيله لم يكن سبب مشاكل الريال

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أنه لم تكن هناك مشاكل بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق ، وأنه طلب خوض تجربة جديدة بالذهاب ليوفينتوس الإيطالي.

وقال بيريز في تصريحات تليفزيونية :"افترض كريستيانو أنه يريد تحديات جديدة واستغل نهائي دوري أبطال أوروبا ليقول ذلك، كريستيانو هو أفضل لاعب وقعت معه ، كانت سنواته التسع في النادي مثالية ، ولم يخلق أي مشاكل ،لم يخبرنا كريستيانو أبدًا عن الضرائب التي لحقت به، ولم يطلب منا أبدًا التدخل في القضية، لا أعتقد أن مشاكل مدريد هذا الموسم كانت بسبب أنه لم يكن هناك بديل لكريستيانو، في النادي هناك لاعبون مثل بيل ، أسينسيو ، فينيسيوس."

وتحدث بيريز عن رحيل زيدان وعودته ، وعن لوبتيجي المدير الفني السابق للفريق قائلًا:"غادر زيدان لأنه مرهق ، وهذا ما حدث لجميع اللاعبين هذا الموسم ، باستثناء بنزيما، عندما يقرر زيدان شيئًا واحدًا من الصعب للغاية جعله يغير رأيه ، فقد كان مصممًا على المغادرة لأنه مرهق، والعلاقة معه كانت مثالية،عندما غادر زيدان، لوبيتيجي كان هو الخيار الأول، قام لوبيتيجي بكل ما في وسعه ولكن المشكلة ليست في المدرب، لقد كانت في ذهن اللاعبين الذين يحتاجون إلى راحة."

يذكر أن نادي ريال مدريد أنهى واحدًا من أسوأ مواسمه على الإطلاق، حيث احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة في الدوري الإسباني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس الهولندي.

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