أخبار العالم| إسرائيل تشن هجوما غير مسبوق على إيران.. مصرع قائد الحرس الثوري.. وخامنئي يتوعد برد مؤلم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل، مؤكدًا أن المقاتلات الإيرانية أقلعت للرد على الهجوم.

نقلت صحيفة "إيران إنترناشونال" المناهضة للنظام الإيراني، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال نفذ عمليات اغتيالات لكبار المسؤولين الإيرانيين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إيرانية اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي على إيران.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إسرائيل اتخذت إجراءً أحاديًا ضد إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست منخرطة في الهجوم.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل استهدفت كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإيراني أصبح "بلا رأس" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.

أكد التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في غارة إسرائيلية.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مسؤول بجهاز الموساد الإسرائيلي، قوله إن قائمة الذين تم اغتيالهم في إيران طويلة وغير مسبوقة.

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن المرشد الإيراني علي خامنئي، قوله إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يكشف "الطبيعة الشريرة" لدولة الاحتلال.

أعلن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة "استباقية" على إيران.

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل نفذت ضربة "استباقية" في إيران دون أن يكشف عن تفاصيلها.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في أنباء عاجلة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا طارئًا للكابينت بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية "قوة الأسد" أو “عام كلاوي” على الضربات التي يشنها في إيران، قائلاً إنها تهدف لتدمير البرنامج النووي بالكامل.