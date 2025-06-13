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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| إسرائيل تشن هجوما غير مسبوق على إيران.. مصرع قائد الحرس الثوري.. وخامنئي يتوعد برد مؤلم

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

مسؤول إيراني كبير: طهران تعرضت لهجوم ومقاتلاتنا تقلع للرد على إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل، مؤكدًا أن المقاتلات الإيرانية أقلعت للرد على الهجوم.

مسؤول إسرائيلي: نفذنا عمليات اغتيال لكبار المسؤولين في إيران

نقلت صحيفة "إيران إنترناشونال" المناهضة للنظام الإيراني، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال نفذ عمليات اغتيالات لكبار المسؤولين الإيرانيين.

اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي على إيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إيرانية اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي على إيران.

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إسرائيل اتخذت إجراءً أحاديًا ضد إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست منخرطة في الهجوم.

نتنياهو: استهدفنا كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل استهدفت كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

رويترز: الجيش الإيراني أصبح بلا رأس بعد الهجوم الإسرائيلي

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإيراني أصبح "بلا رأس" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.

إيران تؤكد مقـ.تل قائد الحرس الثوري في الغارة الإسرائيلية

أكد التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في غارة إسرائيلية.

الموساد: قائمة القادة الذين تم اغتيالهم في إيران طويلة وغير مسبوقة

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مسؤول بجهاز الموساد الإسرائيلي، قوله إن قائمة الذين تم اغتيالهم في إيران طويلة وغير مسبوقة.

مصير مؤلم للكيان الشرير..بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد الهجوم الإسرائيلي

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن المرشد الإيراني علي خامنئي، قوله إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يكشف "الطبيعة الشريرة" لدولة الاحتلال.


إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

أعلن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة "استباقية" على إيران.

الحرب ضد إيران.. أول تعليق أمريكي على الهجوم الإسرائيلي على طهران

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل نفذت ضربة "استباقية" في إيران دون أن يكشف عن تفاصيلها.

بعد ضرب إيران.. نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل للكابنيت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في أنباء عاجلة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا طارئًا للكابينت بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران.

قوة الأسد لتدمير النووي.. بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد الهجوم على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية "قوة الأسد" أو “عام كلاوي” على الضربات التي يشنها في إيران، قائلاً إنها تهدف لتدمير البرنامج النووي بالكامل.

إسرائيل إيران الحرس الثوري طهران قصف إيران خامنئي

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