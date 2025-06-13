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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني خلفا لـ حسين سلامي

اللواء أحمد وحيدي
اللواء أحمد وحيدي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام ايرانية بأن قائد الثورة المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر قرارا بتعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا لحرس الثورة الاسلامية خلفا للشهيد اللواء حسين سلامي.

وفي وقت سابق، أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانًا عاجلاً أعلن فيه رسميًا مقتل اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني في الهجوم الإسرائيلي على مقر قيادة الحرس.

وقال الحرس الثوري في بيان له: "العدو الصهيوني سيتحمل مسؤولية هذه الجريمة، بالتعاون مع النظام الأمريكي الذي دعم الهجوم الإرهابي ضد إيران".

من جانبها، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإيراني أصبح "بلا رأس" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وقالت الوكالة: "احتمالية قضاء اسرائيل على جميع أعضاء هيئة الأركان العامة الايرانية بما في ذلك رئيس الأركان وعلماء نوويين كبار في ضربتها الافتتاحية كبيرة جدًا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل استهدفت كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

إيران الحرس الثوري الإيراني علي خانتئي اللواء حسين سلامي مقتل حسين سلامي

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