في تحدٍ واضح لـ ترامب .. تايمز: إيران تسلّح ميليشيات العراق بصواريخ باليستية

أفادت صحيفة تايمز البريطانية، أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق حصلت على صواريخ كروز إيرانية وأخرى باليستية تم تهريبها إلى العراق الأسبوع الماضي وهي صواريخ أقصر مدى من صواريخ أرض-أرض.

وقالت صحيفة تايمز نقلًا عن مصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يُسلّم فيها الحرس الثوري الإيراني صواريخ أرض-أرض لحلفائه في العراق.

نقلت إيران صواريخ بعيدة المدى إلى قواتها بالوكالة في العراق لأول مرة، مما زاد من الوجود العسكري للنظام في المنطقة، حتى في الوقت الذي يُهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاسبة طهران على أفعال ميليشياتها.

وأضاف صحيفة التايمز أن طهران تُعزز حضورها في المنطقة بتزويد ميليشيات شيعية نافذة في العراق بدفعة جديدة من الأسلحة، مُبددةً بذلك الآمال في سحب إيران دعمها بينما تستعد للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

ووفقًا لمعلومات استخباراتية إقليمية مُشاركة في مراقبة الحدود الممتدة لنحو 1600 كيلومتر بين البلدين، نُقلت الأسلحة الأسبوع الماضي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُصبح فيها صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى بحوزة دولة حليفة لإيران.