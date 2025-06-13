مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصرللطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الجمعة، الموافق 13 يونيو 2025، عدد 20 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلي أرض الوطن بواقع :

11 رحلة جدة - القاهرة

1 رحلة جدة - باماكو

8 رحلات المدينة المنورة - القاهرة



وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وحجاج قرعة القاهرة والجيزة وتضامن القاهرة والإسماعيلة وبورسعيد ومطروح والمنوفية والغربية وحجاج دولة مالي والترانزيت والعمل والإقامة وحج الأفراد والأجانب.