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الديهي يكشف عن وجه الشبه بين عمر عبدالرحمن في مصر وعلي بلحاج بالجزائر

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:20 ص
صدى البلد
أيمن سيد
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن وجه التشابه الكبير بين عمر عبد الرحمن في مصر والمعارض الإسلامي علي بلحاج في الجزائر.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن علي بلحاج أفتي بجواز الهجوم على مدرسة الشرطة وسرقة السلاح وتصفية المقاومين من الدولة .

وأوضح أن ما قام به المعارض "علي بلحاج" يفكره بما قام به الشيخ عمر عبدالرحمن في مصر، حيث أفتي بجواز سرقة محلات الذهب من الأقباط وجواز قتلهم.

وأشار "الديهي"، إلى أنه تم القبض على "بلحاج" بتهمة تكوين جمعية أشرار، لافتا إلى أنه تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وتابع :" قام الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد بالعفو الرئاسي عن المعارض علي بلحاج، ولكنه رفض بحجة أنه لا يريد أن يرى شماتة أعدائه به".

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