بعد خلافات حادة في آراب أيدول.. راغب علامة وأحلام وجها لوجه في The Voice.. الملكة: معندوش ثقة في نفسه.. والسوبر ستار: بتغير من مغازلتي لـ نانسي عجرم

"إم . بي . سي" تجمع أحلام وراغب علامة في مفاجأة من العيار الثقيل

الثنائي العربي في لجنة تحكيم "ذا فويس" في موسمه الخامس





مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت عنها شبكة قنوات "إم . بي . سي"، بإعلان انضمام الفنان اللبناني راغب علامة إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" في موسمه الخامس، بعد اعتذار عاصي الحلاني.





فبعد سلسلة من الخلافات بين أحلام وراغب في برنامج Arab idol يعودان من جديد للجلوس بجانب بعضهما البعض في لجنة تحكيم واحد من أشهر برامج في العالم، فلم يصمت أحد منهما أمام الكاميرات عن "قصف جبهة الآخر"؛ وهو ما زاد في زيادة نسب مشاهدة البرنامج، واتساع شهرته في الوطن العربي ليصبح التركيز على مشاكل أحلام وراغب أكثر من الأصوات الموهوبة المشاركة في البرنامج.





وبدأت المشاكسات بينهما، عندما كان يقاطع راغب علامة، أحلام خلال حديثها؛ لتفعل الأخيرة الأمر نفسه، حتى دخل بينهما العناد بعدم منح بطاقة الإنقاذ للمشتركين في البرنامج فإذا منحت أحلام بطاقة الإنقاذ لأحدهما يعاندها راغب في القرار.





وفشلت محاولات التهدئة والصلح التي قامت بها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والموزع الموسيقي حسن الشافعي.





وأدت تلك الخلافات إلى انسحاب راغب من برنامج Arab idol بعد المشاركة في الموسمين مع أحلام وحل بدلًا منه وائل كفوري، وبعدها فتح النار عليها في وسائل الإعلام ولم تسكت الأخيرة حتى وصل الأمر بينهما إلى التهديد العلني.





وقالت أحلام ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي اللبناني نيشان، "راغب علامة كان يحاول يستفزني طوال الوقت ويتغزل في نانسي عجرم وجمالها وظن أن ذلك يثير غضبي".





وعن سبب هجومها الشرس على راغب بسبب مقولة "الله خلق فيروز وكسر القالب"، خلال إحدى حلقات البث المباشر في Arab idol ، أكدت أحلام أن هذا المثل لا يليق عند الحديث عن الله عز وجل موجهة إليه رسالة "لما تتكلم عن رب العالمين اتكلم بأدب".





وأعلنت أحلام تحديها للسوبر ستار، قائلة "وإيه يعني لقبه سوبر ستار بيطير يعني زي سوبر مان ولو هو سوبر ستار.. انا الملكة".





وتابعت أحلام "راغب علامة معندوش ثقة في نفسه وكل يوم عنده مشكلة معايا من غير سبب.. يا أنا يا راغب علامة في الموسم الثالث في اراب ايدول .. وهو يدعي انه رئيس لجنة تحكيم ذا فويس وهذا ليس حقيقيًا".





ورد راغب علامة على أحلام في نفس البرنامج "عندما اتغزل في نانسي عجرم او انابيلا هلال احلام كانت تستفز بدون سبب ".





وأشار راغب علامة إلى أن مصلحات أحلام في البرنامج كانت غير لائقة وأساءت للبرنامج ولجنة التحكيم بتصرفاتها وعصبيتها.



