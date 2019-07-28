الفيل الأزرق 2 يتخطى الـ 4 مليون في يوم واحد

قال الموزع محمود الدفراوى ان الجزء الثانى من فيلم الفيل الازرق استطاع ان يحقق اعلى الايرادات ب 4 مليون و19 الفا و419 جنيها ..

الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.



ويعد الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.



ويعد الفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.