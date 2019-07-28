ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيل الأزرق 2 يتخطى الـ 4 مليون في يوم واحد

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:25 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوى ان الجزء الثانى من فيلم الفيل الازرق استطاع ان يحقق اعلى الايرادات ب 4 مليون و19 الفا و419 جنيها ..
الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.

ويعد الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.

ويعد الفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.

ترشيحاتنا

دعوات أحلام علامات استفهام.. هل تدهورت حالة فجر السعيد الصحية؟

بعد اكتساح البرتغال .. مصر تحصد برونزية كأس العالم للشباب لكرة اليد

بـ هاف ستومك تريكو يكشف جسدها.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة.. شاهد

محمد عادل إمام وعلي ربيع يصلان عزاء فاروق الفيشاوي

شاهد.. لمن أهدى رئيس بعثة شباب اليد الفوز بالميدالية البرونزي.. موعد عودة الابطال

الأهلي ضد الزمالك.. شوط أول حبي.. تغيير اضطراري وإنذاران وهجمة للأبيض الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها

بـ وشاح خفيف.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلالة متناسقة

لو اترفدت من الشغل .. دراسة تكشف أن المفصولين عن العمل أكثر نجاحا