أمين البحوث لـ الوعاظ: اجعلوا رسائلكم التوعوية طريقا رئيسا يلامس واقع الناس

تفقد الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منطقة وعظ الإسماعيلية، فى إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ للوقوف على واقع العمل فى الأماكن المختلفة وطرح قضايا تلامس واقع الناس ومعالجة المشكلات التى تواجه الوعاظ فى أداء مهامهم.



واطلع، عياد، خلال جولته بالمنطقة، على أهم الأنشطة التي تقوم بها منطقة الوعظ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المحافظة، بناء على خطط التوعية التي يتم إعدادها مسبقا والتي تتفق مع احتياجات الناس وتستهدف قضاياهم وتجيب عن استفساراتهم وتسهم بشكل رئيس في حل مشكلاتهم.



وقال الأمين العام للوعاظ خلال لقائه بهم: عليكم دور كبير لاستعادة منظومة القيم والأخلاق بين الناس والعمل المستمر على غرس قيم التراحم والتعاون بينهم، ودعم روح الانتماء للوطن، فضلا عن مساعدتهم على كيفية مواجهة المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة.



وأكد عياد أهمية أن توجه رسائلكم للجمهور بناء على خطة يتم إعدادها باحترافية وبناء على استطلاع ودراسة حية للواقع المجتمعي في المحافظة حتى تحقق تلك الرسائل أهدافها ويكون لها نتائج يلامسها الناس في حياتهم وفي معاملاتهم وتنعكس على جميع أفراد المجتمع.