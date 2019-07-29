ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث لـ الوعاظ: اجعلوا رسائلكم التوعوية طريقا رئيسا يلامس واقع الناس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:41 م
أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية
محمد شحتة
تفقد الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منطقة وعظ الإسماعيلية، فى إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ للوقوف على واقع العمل فى الأماكن المختلفة وطرح قضايا تلامس واقع الناس ومعالجة المشكلات التى تواجه الوعاظ فى أداء مهامهم.

واطلع، عياد، خلال جولته بالمنطقة، على أهم الأنشطة التي تقوم بها منطقة الوعظ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المحافظة، بناء على خطط التوعية التي يتم إعدادها مسبقا والتي تتفق مع احتياجات الناس وتستهدف قضاياهم وتجيب عن استفساراتهم وتسهم بشكل رئيس في حل مشكلاتهم.

وقال الأمين العام للوعاظ خلال لقائه بهم: عليكم دور كبير لاستعادة منظومة القيم والأخلاق بين الناس والعمل المستمر على غرس قيم التراحم والتعاون بينهم، ودعم روح الانتماء للوطن، فضلا عن مساعدتهم على كيفية مواجهة المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة.

وأكد عياد أهمية أن توجه رسائلكم للجمهور بناء على خطة يتم إعدادها باحترافية وبناء على استطلاع ودراسة حية للواقع المجتمعي في المحافظة حتى تحقق تلك الرسائل أهدافها ويكون لها نتائج يلامسها الناس في حياتهم وفي معاملاتهم وتنعكس على جميع أفراد المجتمع.

ترشيحاتنا

المنوفية تبكي.. جرائم انتحار وقتل وغرق وخيانة تفجع المحافظة فى شهر يوليو

مفيش دموع تاني من البصل.. معلومات غريبة عن استخدامات الميكروويف

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. اعرف هذه التحذيرات قبل تسجيل الرغبات

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

مرتضى منصور يعد مفاجأة مدوية لـ شيكابالا فى الموسم الجديد

أب رحيم .. سعودي يكسر العادات والتقاليد في فرح ابنته

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

بدء حصاد العنب بالأقصر.. متخصصون لجنى العناقيد ومراكز تعبئة أمريكية للتصدير.. شاهد