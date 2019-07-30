حملات إزالة واسترداد أراضي وضبط المخالفات القانونية بالمحافظات.. تسوية 41 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في كفر الشيخ..- استرداد أكثر من 33 ألف متر مربع في الغربية

حملات إزالة واسترداد أراضي وضبط المخالفات القانونية بالمحافظات

إزالة 41 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في كفر الشيخ

حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة فرشوط

- استرداد أكثر من 33 ألفا و250 م2 في الغربية





أعلن محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه بأنه تم إزالة 41 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ونهر النيل على مساحة 3591 م2 مبانى و6 أفدنة و10 قراريط أراضى أملاك دولة زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه ومطوبس وكفر الشيخ ودسوق والحامول، خلال خامس أيام الموجة الـ 13.





تضمنت الحملة إزالة حالة بمركز دسوق، و9 حالات مبان على أملاك الدولة بقرى منية المرشد ، الجزيرة الخضراء، مدينة مطوبس، إبيانة، ساحل عجمية ، البراجة ، بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.





كما تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بقرى سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان، بمساحة 1234 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى مرعى والغنامين والغبايشة والروضة بمركز سيدى سالم على مساحة 1103 م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقري الشيخ ابراهيم وأريمون بكفرالشيخ.





وإزالة 101 م2 مبانى و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول ، و٥ قرارات إزالة بمساحة ٦ أفدنة وربع فدان بتل منصور الصغير الأثري بمركز الحامول.





وقال محافظ كفر الشيخ إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد ، موضحا أنه لا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وفي محافظة قنا، قاد المحافظ عبدالحميد الهجان حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة فرشوط ، وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت في إزالة حالتىّ تعدي بالزراعة على مساحة 60 فدان بقرية الكوم الأحمر منها 7 أفدنة ضمن المساحة المخصصة لإقامة غابة شجرية لمحطة معالجة الصرف الصحي بفرشوط ، و13 حالة تعد بالبناء على مساحة 7800 متر مربع من أراضي أملاك الدولة بقرية العركى.





وأكد أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد من أراضى الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها فى النهاية ملك للشعب.





وفي محافظة الغربية، أكد المحافظ المهندس هشام السعيد على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب ، مضيفا أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ عليها التي هي حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع ، وأشار الى أنه تم استرداد أكثر من 33 ألف و250 م2 بتنفيذ 277 حالة إزالة على أملاك الدولة.





وفي محافظة أسوان، صرح أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الوحدة المحلية للمركز والمدينة نفذت حملة على مدار يومين لإزالة 51 حالة تعدي على أراضي الدولة بنطاق المدينة بمساحة إجمالية 16 ألف و300 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض ، مؤكدا أن الحملة نجحت أمس فى تنفيذ 25 قرار إزالة بحي الصداقة الجديدة وخلف مشروع الإسكان المميز بحى جنوب بمساحة إجمالية 10 آلاف م2.



