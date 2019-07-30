محافظ الشرقية: ملف تقنين أراضي أملاك الدولة علي رأس أولوياتي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا و ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تنفذها الحكومة في الحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب.



وتابع المحافظ أن تنفيذ إزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والقرى خلال الموجة الـ ١٣، تأتي للحفاظ على ممتلكات الدولة وإستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين، موضحآ أنه تم ازالة ٨٤ حالة تعدى مخالفة على أراضي أملاك الدولة تقدر بمساحة ٢٢٢ فدانا.



وأوضح المحافظ أن الإزالات تقع فى مراكز (الحسينية - فاقوس - أبوحماد - أولاد صقر) وذلك منذ بدء إنطلاق الموجه الـ ١٣ يوم الأربعاء الماضي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع المحافظات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحفاظ على ممتلكات الدولة وإستعادة حق الشعب.



وشدد المحافظ على أستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حفاظا على حق الشعب والمواطنين.