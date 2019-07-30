ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية: سول وواشنطن اتفقتا على مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة معقولة وعادلة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:00 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم، الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة "معقولة وعادلة".

وقالت كانج، في جلسة عامة للجنة البرلمانية للشئون الخارجية والتوحيد - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - اليوم إنه خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى سول، تم مبدئيا تبادل وجهات النظر حول تقاسم تكاليف الدفاع، لكن لم تكن هناك مشاورات بشأن مبلغ محدد.

وأضافت: "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو مفتاح السلام والاستقرار ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط ولكن أيضا في شمال شرق آسيا، نظرا لوجود مساهمة تقدمها كوريا الجنوبية للتحالف، فإن الدولتين ستحاولان التوصل إلى اتفاق من خلال إجراء مفاوضات".

يذكر أنه بموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة التي وقعت عليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد شهور من المفاوضات الشاقة بينهما، وافقت كوريا الجنوبية على دفع 1.04 تريليون وون بزيادة قدرها 8.2% من 960 مليار وون في العام السابق.

وتستعد كوريا الجنوبية لجولة جديدة من المفاوضات، ومن جانبها فإن الولايات المتحدة من المتوقع أن تطالب بزيادة كبيرة في حصة كوريا في تكلفة الدفاع، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على الدول الحليفة لبلاده لزيادة مساهماتها في تكاليف الدفاع.

ترشيحاتنا

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

الوجه الآخر لـ ملك الترسو.. فريد شوقي المنتج وقصة حلم وصول السينما المصرية للعالمية.. نوستالجيا

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

لو هو سوبر ستار أنا الملكة.. راغب علامة وأحلام وجها لوجه بعد القطيعة.. القصة كاملة

الرياضة ليلا.. بلاغ من الأهلي للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. واستقبال بالطبل البلدي والمزمار والورود لـ أبطال اليد والدراجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ