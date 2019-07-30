وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية: سول وواشنطن اتفقتا على مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة معقولة وعادلة

أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم، الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة "معقولة وعادلة".





وقالت كانج، في جلسة عامة للجنة البرلمانية للشئون الخارجية والتوحيد - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - اليوم إنه خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى سول، تم مبدئيا تبادل وجهات النظر حول تقاسم تكاليف الدفاع، لكن لم تكن هناك مشاورات بشأن مبلغ محدد.





وأضافت: "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو مفتاح السلام والاستقرار ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط ولكن أيضا في شمال شرق آسيا، نظرا لوجود مساهمة تقدمها كوريا الجنوبية للتحالف، فإن الدولتين ستحاولان التوصل إلى اتفاق من خلال إجراء مفاوضات".يذكر أنه بموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة التي وقعت عليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد شهور من المفاوضات الشاقة بينهما، وافقت كوريا الجنوبية على دفع 1.04 تريليون وون بزيادة قدرها 8.2% من 960 مليار وون في العام السابق.وتستعد كوريا الجنوبية لجولة جديدة من المفاوضات، ومن جانبها فإن الولايات المتحدة من المتوقع أن تطالب بزيادة كبيرة في حصة كوريا في تكلفة الدفاع، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على الدول الحليفة لبلاده لزيادة مساهماتها في تكاليف الدفاع.