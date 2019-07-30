انطلاق مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي بـ الأقصر.. 1 سبتمبر

عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، وذلك بحضور كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى مديريات التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات، وممثل عن اتحاد الجمعيات الأهلية.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الهدف من المبادرة هو الاهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى من خلال مراكز علاج الأورام، موضحًا أن الحملة تقدم العلاج مجانًا والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عامًا وما فوق، كما يشارك فى الحملة فقط الممرضات والأطباء من السيدات فقط.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه من المقرر أن تنطلق المبادرة بمحافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية وذلك بدءًا من 1 سبتمبر المقبل وتنتهى 31 أكتوبر 2019 أى لمدة شهرين، وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.



وأعلن وكيل الوزارة أن أماكن تقديم الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن محافظة الأقصر هى فى إدارة البندر "مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام- رعاية طفل الأقصر – العوامية – نجع الخطباء- القباحى الغربى – منشاة العمارى – نجع غنيم – الزناقطة – الكرنك الجديد – الكرنك القديم – نجع الطويل- الشيخ موسي – مركز حضرى الكرنك".



وفى ادارة أرمنت "مستشفى حميات أرمنت- رعاية طفل أرمنت – مركز طبى أرمنت الحيط – أو دغار – الرياينة – حاجر الرزيقات – الرزيقات قبلى – الديمقراط – المحاميد بحرى – المحاميد قبلى".



وفى إدارة الطود "الطود – العديسات قبلى – المريس – العديسات بحرى – جزيرة أرمنت – الندافين" وفى ادارة الزينية "مدامود أبو طربوش – العشى – طيبة – الزينية قبلى" وفى ادارة البياضية "البغدادى – الحبيل – مركز حضرى البياضية".



وفى إدارة القرنة "مستشفى القرنة – الضبعية – حاجر الضبعية – البعيرات – الأقالتة – حاجر الأقالتة – الطارف – سيول نجع البركة – الشيخ عامر – القبلى قامولا".



وفى إدارة إسنا "الشغب – المعلا – الهنادى – المساوية – الدير – الحليلة – الحلة – زرنيخ – ترعة ناصر – كومير – جزيرة راجح – العضايمة – القرايا – الغريرة – الكيمان – طفنيس – أصفون – توماس 3 – النجوع بحرى – أبو زعفة – نجع العرب – النجوع قبلى – رعاية طفل إسنا – مركز طبى إسنا".



