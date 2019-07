مستر أولمبيا.. أرنولد شوارزنجر من بطل هوليوود لـ سياسي مخضرم

نشأته في أسرة فقيرة كانت دافعا لإصراره على النجاح، فلم يمتلك المال للاتحاق بصالات رياضية لبناء جسد قوي، لكن الشوارع والطرق العامة وما تحويه من مواد صلبة كانت ملجأه للتمرين، هكذا كان طريق أرنولد شوارزنجر، الذي يحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاده الـ72، والذي اهتم ببناء جسمه سعيا للمشاركة في مسابقات بناء الأجسام حتى فاز بلقب السيد أولمبيا، ليعقد العزم على النجاح في ثلاثة أمور مختلفة، فجمع بين كمال الأجسام، والتمثيل والسياسة.



فما لا يعرفه الكثير أن أرنولد شوارزنجر هو سياسي مخضرم، ويرجع أول ظهور له كرجل سياسة في عام 1985 حين ألقى كلمته في تجمع للعامة خلال انتخابات عام 1988 للرئاسة، وأخبرهم أنه من الحزب الجمهوري وكان من محبي الرئيس جورج بوش الأب.



وأطلق عليه جورج بوش الأب لقب "كونان الجمهوري"، ويرجع أول تعيين سياسي له في عام 1990، حيث شغل منصب رئيسا للمجلس المسئول عن اللياقة البدنية والرياضة، واستمر فيه لمدة 3 سنوات.



وفي عام 2003، شارك أرنولد شوارزنجر في فيلم Terminator 3: Rise of the Machines"، وحقق نجاحا وإيرادات هائلة وصلت إلى 150 مليون دولار، وفي نفس العام اتجه إلى السياسة بوجهها الحقيقي، حيث خاض السباق الانتخابي لاختيار حاكم ولاية كاليفورنيا بنفس العام، وفاز بالفعل، وتم انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا الـ38، وبقى في منصبه لمدة 8 سنوات حيث أعيد انتخابه مرة أخرى.



انتهت فترة حكم أرنولد شوارزنجر للولاية الأمريكية في عام 2011، وقرر بعدها أن يمارس حياته كممثل فقط، فعاد إلى هوليوود مجددا وقدم العديد من الأفلام منها The Expendables 2" و"The Last Stand" و"Escape Plan" و"Sabotage" و"The Expendables 3، وأسس منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وهي "R20 Regions of Climate Action".



وخلال فترة حكمه لولاية كاليفورنيا، قام بإلغاء زيادة أسعار المواصلات العامة، ومنع رخص القيادة الصادرة للمهاجرين غير الشرعيين.