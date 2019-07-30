الأرصاد: الطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة|فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل و التنبؤات الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة ، لافتا إلى ان العظمي بالقاهرة 38 درجة.



وأشار " شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري "ن المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، اليوم الثلاثاء ، إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجتين.



وأكد أن حالة الطقس يبدأ بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارا من غد الأربعاء ، منوها إلى ان هذا الإنخفاض سيشعر به المواطن أكثر يومي الخميس و الجمعة و السبت القادمين .



وأردف أنها مازالت نسب الرطوبة مرتفعة،وستستمر في شهر أغسطس أيضا على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

