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الأرصاد: الطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة|فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:36 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل و التنبؤات الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة ، لافتا إلى ان العظمي بالقاهرة 38 درجة.

وأشار " شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري "ن المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، اليوم الثلاثاء ، إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجتين.

وأكد أن حالة الطقس يبدأ بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارا من غد الأربعاء ، منوها إلى ان هذا الإنخفاض سيشعر به المواطن أكثر يومي الخميس و الجمعة و السبت القادمين .

وأردف أنها مازالت نسب الرطوبة مرتفعة،وستستمر في شهر أغسطس أيضا على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

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