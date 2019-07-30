المقاصة: مطالب أنطوي عثرت انتقاله للزمالك.. وميدو رفض عرضا من صن داونز

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، على أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي حالت دون انتقاله إلى صفوف الزمالك.



وقال عبد السلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم، : " أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة، رفض عرضًا من صندوانز الجنوب أفريقي لإقامة معسكر للفريق، مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها".



وأكمل: "مبلغ بيع أنطوي وصل إلى مليون و550 ألف دولار، ونحن سبق وأن قمنا بشرائه بمبلغ 600 ألف دولار من الأهلي ، تعاقدنا مع مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكننا لم نحسم انتقال محمد إبراهيم حتى الآن، ما زلنا في مرحلة التفاوض".



واختتم: "صنداونز عرض علينا إقامة معسكر في جنوب أفريقيا وكذلك عرضنا عليهم استضافتهم في مصر، ولكن ميدو رفض الأمر".