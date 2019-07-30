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فن

ديانا حداد تهنئ المغرب بيوم العرش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:47 م
ديانا حداد
ديانا حداد
نبيل العدوى
وجهت الفنانة ديانا حداد التهاني عبر صفحتها على موقع انستجرام للمملكة المغربية بمناسبة يوم العرش الذى يوافق اليوم.

ونشرت صورة للملك محمد السادس وعلقت : خالص التهاني والتبريكات لجلالة #الملك_محمد_السادس بمناسبة #يوم_العرش_المغربي وخالص الحب لأهل #المغرب الحبيب أدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان..

وحققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد «أحبك وكذا»، مليونين ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعدما تم طرحها الأربعاء 3 يوليو عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

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