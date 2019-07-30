ديانا حداد تهنئ المغرب بيوم العرش

وجهت الفنانة ديانا حداد التهاني عبر صفحتها على موقع انستجرام للمملكة المغربية بمناسبة يوم العرش الذى يوافق اليوم.
ونشرت صورة للملك محمد السادس وعلقت : خالص التهاني والتبريكات لجلالة #الملك_محمد_السادس بمناسبة #يوم_العرش_المغربي وخالص الحب لأهل #المغرب الحبيب أدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان..
وحققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد «أحبك وكذا»، مليونين ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعدما تم طرحها الأربعاء 3 يوليو عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.
ونشرت صورة للملك محمد السادس وعلقت : خالص التهاني والتبريكات لجلالة #الملك_محمد_السادس بمناسبة #يوم_العرش_المغربي وخالص الحب لأهل #المغرب الحبيب أدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان..
وحققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد «أحبك وكذا»، مليونين ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعدما تم طرحها الأربعاء 3 يوليو عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.