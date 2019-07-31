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براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:06 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
يواصل نجوم فيلم once upon a time in hollywood للفنانين براد بيت وليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي، الترويج له خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت آخر محطاتهم في العاصمة البريطانية لندن.

وتألقت مارجوت روبي بفستان طويل باللون البرتقالي، وتوسطت براد بيت وليوناردو دي كابريو في الصور التي التقطت لهم على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لفيلم once upon a time in hollywood.

ويشارك في بطولة فيلم once upon a time in hollywood، براد بيت وليوناردو دي كابريو، آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه ويجسده براد بيت.

وخلال الأحداث، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور
براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور
براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور
براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور

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