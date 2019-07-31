خلال أسبوع القاهرة للمياه.. اختيار أفضل مشروعات تخرج 2018/2019

عقدت اللجنه التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 إجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة التنظيمية وفريق التنظيم المعاون، وذلك لمناقشة واستعراض مسودة برنامج الأسبوع، والترتيبات الخاصة بالأحداث رفيعة المستوي التى ستعقد على هامش الأسبوع والمتضمنه الإجتماع الثانى لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى ، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية وإجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلًا عن الإجتماع الأول للجنه العليا المشتركة للمياه والزراعة.



كما تم خلال الإجتماع استعراض موقف الجلسات الفنية والعلمية التي تعقد بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية منها جامعة الدول العربيه والمجلس العالمي للمياه- الرعاه الشرفيين للأسبوع- ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسكرتارية المنتدي العالمي للمياه واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي والأكاديمية العربية للمياه والمركز الدولي للزراعة الملحية وشبكة بناء القدرات لدول حوض النيل، وكذا التنسيق بين الوزارات المختلفة فيما يخص انشطة الأسبوع منها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والبيئة، هذا بالإضافة إلي الأحداث الجانبية الأخري مثل الإجتماع السبعون لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، المنتدي الثاني لشباب المتخصصين الأفارقة، وملتقي الأطفال الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سفراء المياه الصغار".



وقام فريق التنظيم باستعراض كافة الترتيبات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بالأسبوع والترتيبات الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر والتسجيل واستقبال الوفود المشاركة والمعرض المصاحب للمؤتمر وموقف الإصدارات حيث سيصدر الإعلان الثاني للمؤتمر خلال الأيام القادمة والذي يتضمن الكثير من المعلومات عن المؤتمر وأحداثه المصاحبه.



واستعرض الفريق موقف الإعلان عن نتيجة منحة الصحفيين والتي تم تخصيصها للصحفيين من الدول الأكثر فقرًا لتغطية أحداث المؤتمر، والمسابقات المختلفة مثل مسابقة أفضل مشروعات تخرج في مجال المياه للعام الدراسي 2018/2019 والمسابقة القومية للحفاظ علي المياه بفرعيها (المزارعين والمدارس) ومسابقة أفضل بحث تطبيقي. كما تم عرض نتائج اجتماع اللجنة العلمية التي عقدت قيبل أيام من اجتماع اللجنة التنظيمية وتم خلاله استعراض موقف الأبحاث العلمية والتواصل مع الباحثيت الذن تم قبول أوراقهم العلمية والتنسيق مع المتحدثيين الرئيسيين بالداخل والخارج وتنسيق الجلسات العامة والفنية التي تشرف علي تنظيمها اللجنة العلمية.



وتم عرض موقف تنفيذ الخطة الإعلامية لأسبوع القاهرة للمياه قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، والبروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة الموارد المائية والري وشركة مصر للطيران والذى يتضمن اعتبار الشركة هى الناقل الجوي للأسبوع.



جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 ، يأتى تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018 - ويعتبر من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط ومن المقرر عقده خلال الفترة من 20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة بعنوان "الإستجابة لندرة المياه" تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، والذي سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه.

