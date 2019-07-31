الناتو: لم نتلق طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الحلف العسكري لم يتلق طلبا رسميا لبدء مهمة في مضيق هرمز.



واقترحت الولايات المتحدة تعزيز الجهود لحماية الممر الحيوي لنقل النفط في وقت يشهد توترا متزايدا بين واشنطن وطهران.



وقال ستولتنبرج، قبل اجتماع مع وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، إن أعضاء الحلف قلقون بشأن توترات لكن الحلف لم يتلق طلبا رسميا للقيام بعملية في الخليج.



وقالت كرامب-كارنباور إن المانيا تقيم ما إذا كانت ستشارك في مهمة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وأضافت أن برلين تريد بذل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.



وقال نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتس اليوم الأربعاء إنه تساوره شكوك قوية فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة انضمام ألمانيا لمهمة عسكرية في مضيق هرمز.



وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي وعودتها لفرض عقوبات على طهران. وتحاول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الحفاظ على الاتفاق.