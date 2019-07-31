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الرئيس السيسي يكرم هديل ماجد في ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:19 م
الرئيس السيسي وهديل
الرئيس السيسي وهديل ماجد
كريم الخطيب
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، قدمت أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه لذوى القدرات الخاصة متمنية أن تكون سفيرة لمصر في مجال الغناء.

وقدمت هديل للرئيس طلبا: "أنا نفسي أسمعك صوتي" ، وعلي الفور قال لها الرئيس : "أنا نفسي أسمع صوتك"، فغنت أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تصفيق حاد من الحضور، ثم صعد الرئيس السيسي علي المنصة مصطحبا الفتاة لمقعدها في لقطة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

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