أليو ديانج يكشف عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ ورسالة لجماهير الأهلي

كشف أليو ديانج نجم فريق الأهلي المنضم حديثًا للفريق، عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأكد له الأخير أنه إضافة كبيرة إلى الفريق، كما أنه مرحب به للغاية داخل المارد الأحمر.





وأضاف أليو ديانج في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن سيد عبد الحفيظ أخبره بأنه يمكنه المشاركة مع الفريق خلال آخر مباراتين للفريق بالموسم.



