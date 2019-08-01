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رياضة

أليو ديانج يكشف عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ ورسالة لجماهير الأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:18 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
ياسمين تيسير
كشف أليو ديانج نجم فريق الأهلي المنضم حديثًا للفريق، عن تفاصيل حديثه مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأكد له الأخير أنه إضافة كبيرة إلى الفريق، كما أنه مرحب به للغاية داخل المارد الأحمر.

وأضاف أليو ديانج في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن سيد عبد الحفيظ أخبره بأنه يمكنه المشاركة مع الفريق خلال آخر مباراتين للفريق بالموسم.

وجه أليو ديانج رسالة إلى الجماهير بأنه شعر بسعادة الجميع بانضمامه للفريق لذلك سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير وتحقيق الألقاب التي تليق بنادي القرن مؤكدًا أن الأهلي أصبح بيته الجديد.

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