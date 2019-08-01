ننشر فعاليات ورشة عمل المراسل التليفزيونى بهندسة حلوان

نظمت أسرة من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد كلية هندسة حلوان، ورشة عمل "المراسل التليفزيوني"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تنمية مواهب الطلاب ومساعدتهم على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي وتعلم مهارات جديدة تدعمهم في سوق العمل.



وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إلى ان ورش العمل لها دورًا هامًا لما تساهم به فى ثقل المهارات العملية للطلاب وتعلم أساسيات المجال الإعلامي، مشيرا إلى أن الإعلام له دور حيوي حيث يعد من دعائم نهضة الأمم لأنه من دعائم نشر القيم والأخلاقيات والسلوكيات التي تغير وعي أفراد المجتمع.



وتهدف ورشة العمل إلى اكتشاف المواهب الاعلامية وتنميتها، إلى جانب تقديم المحتوى العلمي في كيفية إعداد تقرير تلفزيوني وكيفية الوقوف أمام الكاميرا والتعرف علي نوعية الأسئلة المقدمة والتدريب العملى للطلاب لتطبيق ما تعلموه من المحتوى العلمي ومن خلال هذه الورشة يستطيع الطلاب الاشتراك بمسابقه المراسل التليفزيوني على مستوى الجامعة وأن ينافسوا الجامعات الاخرى في مسابقة إبداع بعد إعداد الطلاب بشكل كامل وتأهيلهم خلال الورشة.



حاضر فى ورشة العمل الاعلامى هشام الصيفى بمشاركة 60 طالبا من مختلف كليات الجامعة وهي "اداب قسم اعلام، تجارة، حقوق، هندسة حلوان، خدمة اجتماعية، تربية "، وذلك تحت إشراف ياسر الجبالي مسئول الأسرة.