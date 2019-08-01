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شاهد.. تسريب صور Galaxy Watch Active 2

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع فون آرينا التقنى مجموعة من الصورة المسربة تظهر ساعة سامسونج الجديدة، والتي تحمل إسم Galaxy Watch Active 2.

وتعمل Galaxy Watch Active 2 بتقنية اتصال الجيل الرابع 4G، كما ظهرت الساعة فى أكثر من لون منهم الوردى، السيلفر، والأسود.

ويبلغ قطر الساعة الجديدة 44 ميلليمتر، وهى مصممة من الألومنيوم المحاط بمادة الستانلس ستيل، وتأتى بإصدارين، الأولى تحتوى على شاشة قياس 1.2 بوصة، والثانية قياس 1.4 بوصة من نوع Super AMOLED.

وتحتوى على معالج Exynos 9110، وذاكرة وصول عشوائية سعة 768 ميجابايت لنسخة الواى فاى، و 1.5 جيجابايت لنسخة الـ 4G.

وتملك النسخة العادية بطارية سعة 247 ميللى أمبير، والـ 4G 340 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.
شاهد.. تسريب صور Galaxy Watch Active 2
شاهد.. تسريب صور Galaxy Watch Active 2

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