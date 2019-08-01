شاحنة تصدم طالبة ثانوي خلال عبورها الطريق.. والمحكمة تبرئ السائق

لقيت فتاة مراهقة مصرعها بعدما صدمتها شاحنة مسرعة أثناء عبورها الطريق للقاء والدها الذي جاء لاصطحابها من المدرسة بعد تعطل الحافلة المدرسية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.



وصدمت إليزا بيل البالغة من العمر 16 عامًا، شاحنة على الطريق السريع A15 في أوزبورنبي في لينكولنشاير بإنجلترا بعد أن اتصلت بوالدها لتعطل الحافلة المدرسية ليأتي ويأخذها وصديقتها إلى البيت.



وقالت الصحيفة، إن إليزا بيل الطالبة في الثانوي وصديقتها عبرتا الطريق حتى يستطيعا الوصول إلى سيارة والد بيل من الجانب الآخر من الطريق.



ووصل والد إليزا برايان بيل، في سيارته لكنه استدار مما أشار إلى أن على الفتيات أن يعبروا الطريق مرة أخرى إلى نفس الاتجاه الذي كانا عليه ليركبا معه لكنهما وخلال عبورهما الثاني لم يلحظا الشاحنة المسرعة التي كانت قادمة من على الجانب الأيسر.



وعندما أكمل الأب براين التفافة الطريق، رأى ابنته ملقاة في منتصف الطريق والدماء تنزف منها لتتوفى إليزا متأثرة بجراحها قبل حتى وصولها إلى المستشفى، بينما كتبت النجاة لصديقتها برغم تلقيها هي الأخرى صدمة قاضية من الشاحنة.



وقال السائق ديفيد ستيمبسون 77 عامًا الذي كان يقود الشاحنة أثناء التحقيق معه في محكمة كورونر في بوسطن: "كنت أنظر إلى الأمام مباشرة عندما ظهرت فجأة فتاتين أمامي".



وأضاف "لم يكن بإمكاني القيام بأي شيء لتجنب صدمهما".



ووجد التقرير أيضًا خرقًا لقانون السلطة المحلية الذي ينص على أنه في حالة تعطل حافلة مدرسية فلا يجب ألا يسمح للركاب بمغادرة الحافلة حتى يتم حل العطل أو الصعود لحافلة أخرى.



وخلص تقرير صادر عن وحدة التحقيق في حادث التصادم في شرطة لينكولنشاير إلى أن ستيمبسون فعل كل ما في وسعه في فترة زمنية قصيرة ليتجنب الاصطدام.