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حوادث

شاهد.. اعترافات مثيرة لعصابة السطو المسلح على مصنع بلاستيك في الجيزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:29 م
خفير في المصنع
خفير في المصنع
محمد صبري - ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة بمديرية أمن الجيزة في ضبط مرتكبى واقعة السطو على مصنع بأكتوبر وسرقة الخزينة الخاصة به.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من خفير خصوصى وثلاثة عمال بمصنع بلاستيك أنه أثناء تواجدهم بالمصنع بدائرة القسم فوجئوا بحضور أربعة مجهولين وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية ، وقاموا بتقييدهم واستولوا على خزينة المصنع وبداخلها مبلغ مالى قدره 97 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، وطن مسحوق من البودرة الخام الخاص بإنتاج المصنع، وعدد 4 هواتف محمولة خاصة بهم وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (أحدهم عامل سابق بالمصنع – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة وبنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب ، وقرر العامل السابق بالمصنع أنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع وعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة عقد العزم على سرقتها فاتفق مع الباقين على إرتكاب الواقعة ، وبتاريخ الواقعة توجهوا بسيارة نقل ملك وقيادة أحدهم ، وتمكنوا من الدخول للمصنع عن طريق تسلق السور الخلفى ، وتهديد خفير المصنع والثلاثة عمال بفرد خرطوش وطبنجة صوت ، وتقييدهم والاستيلاء على المسروقات وجهاز DVR الخاص بتسجيل الكاميرات وتوجهوا لشقة خاصة بأحدهم بمساكن دهشور حيث تمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالى من داخلها واقتسامه فيما بينهم.

وأضاف بقيامهم بتسليم مسحوق البودرة الخام لـ ( مزارع سن 30 - مقيم ببنى سويف) للتصرف فيه بالبيع.. وأرشدوا عن (مبلغ مالى قدره 65850 جنيه - جهاز لاب توب - 80 إيصال أمانة "كانوا بداخل الخزينة") ، وكذا الأسلحة والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى كسرها بمكان تخلصهم منها بمنطقة صحراوية متاخمة لمسكن أحدهم ، وقرروا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب ، وتخلصهم من جهاز DVR والهواتف المحمولة الخاصة بالعمال بإلقائها بنهر النيل خشية تعقبهم وضبطهم.

تم إستهداف المزارع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وما بحوزته من مسروقات.

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