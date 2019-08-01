استعدادا لـ الدوري.. الاتحاد السكندري يكتسح أسوان وديا 5 - 1

اكتسح فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري نظيره فريق أسوان بنتيجة 5 / 1 فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب استاد المكس فى إطار الاستعداد للمشاركة فى الدورى الممتاز 2019 - 2020.



كانت لجنة مسابقات دورى القسم الأول عن انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 14 سبتمبر القادم.



أحرز خماسية أهداف زعيم الثغر كل من: السيد سالم من ضربة جزاء وخالد قمر ومحمد ناجى جدو ومحمد عبد المجيد فيما سجل هدف أسوان الوحيد.



ودفع طلعت يوسف المدير الفنى لسيد البلد بالعديد من العناصر من أجل الإطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية خلال اللقاء الودى.