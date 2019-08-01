شاهد... إليسا تنشر صورة جديدة تجمعها بصديقها وديع النجار

نشرت الفنانة إليسا صورة جديد لها تجمعها مع صديقها وديع النجار من من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "وديع النجار، الجميل فى اليوم".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



بحبك جدا ــ احلى اليسا فى الدنيا ــ ربنا يحميكى



يُذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

