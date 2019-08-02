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رياضة

الزمالك يقترب من ضم نجم حرس الحدود

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:39 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ياسمين تيسير
يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم صفقة انضمام إمام عاشور نجم فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم فريق الكرة خلال الموسم المقبل.

وتمكن الزمالك من إنهاء إجراءات ضم نجم حرس الحدود و سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وعقد الزمالك 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافى.

ويشار إلى أنه تم التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجت والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي والمغربي محمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب المقاصة.

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