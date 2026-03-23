رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز

رئيس "الطاقة الدولية" يحذر: "الاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا..ومضيق هرمز الحل"
رئيس "الطاقة الدولية" يحذر: "الاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا..ومضيق هرمز الحل"
أ ش أ

وجه رئيس وكالة "الطاقة الدولية" فاتح بيرول، تحذيرا شديد اللهجة صباح اليوم الاثنين ، مفاداه أن العالم يواجه أزمة حادة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال بيرول - في كلمة ألقاها أمام النادي الصحفي الوطني الأسترالي - "يواجه الاقتصاد العالمي اليوم تهديدا خطيرا للغاية، وإن مشاكل نقص الوقود الناجمة عن الحرب قد تجاوزت بالفعل الأزمات السابقة بكثير، وآمل بشدة أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وحذر رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن قادة العالم لم يدركوا عمق أزمة الطاقة التي خلفتها الحرب مع إيران خاصة أنه بلغ عدد أصول الطاقة المتضررة أو المدمرة في الشرق الأوسط نتيجة للصراع الدائر 40 أصلا.

وأضاف: "لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا المنوال. لذا، ثمة حاجة إلى جهود عالمية”.

وقال متحدثا عن أزمتي عامي 1973 و1979: "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كل أزمة لكننا حتى اليوم، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر من صدمتين نفطيتين كبيرتين مجتمعتين، وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز”.

وتابع أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأصول الطاقة في الشرق الأوسط ستؤدي إلى مشاكل في الإمدادات مستقبلا، حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران.

وأضاف أن مشاكل الإمداد أثرت أيضا على موارد أخرى، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والهيليوم، مع معاناة سوق الغاز بشكل كبير.

وقال: "بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خسرنا 75 مليار متر مكعب من الغاز، وخاصة في أوروبا. والآن، نتيجة لهذه الأزمة، خسرنا حوالي 140 مليار متر مكعب".

وأشار إلى أن ضخ المزيد من النفط الخام والوقود في السوق قيد الدراسة، لكنه أكد أن القرار سيتخذ بالتشاور مع قادة العالم.

وقال الدكتور بيرول: "إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع، لكننا سندرس الظروف، ونحلل السوق، ونقيمها، ونتناقش مع الدول الأعضاء".

وحذر من أن إطلاق المزيد من الاحتياطيات الطارئة ليس حلا للأزمة، لكنه قال إنه سيخفف بعضا من حدة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول تحذيرا شديد اللهجة العالم يواجه أزمة حادة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إغلاق مضيق هرمز

