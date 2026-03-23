تحذير عاجل من الخارجية الأمريكية لمواطنيها حول العالم.. ماذا حدث؟

نصحت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها في جميع أنحاء العالم، خاصة في "الشرق الأوسط" بـ"توخي مزيد من الحذر".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أوردته شبكة "اي بي سي نيوز"، الإخبارية الأمريكية فجر اليوم الإثنين.

وحسب البيان، فإنه "ينبغي على الأمريكيين في الخارج اتباع الإرشادات الواردة في التنبيهات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية".

وحذّرت الخارجية الأمريكية "من استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية، بما فيها تلك الموجودة خارج الشرق الأوسط"، قائلة إن "جماعات مؤيدة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو الأمريكيين في جميع أنحاء العالم".