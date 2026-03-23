بلومبرج: ناقلات هندية تحمل الغاز المسال تعبر مضيق هرمز

هاجر رزق

أفادت وكالة "بلومبرج"، أن ناقلتين تحملان علم الهند وتنقلان الغاز النفطي المسال تمران حاليا عبر مضيق هرمز على مسار قريب من السواحل الإيرانية.

وتتجه الناقلتان، "جاغ فاسانت" و"باين غاز"، حسب بيانات أنظمة تتبع السفن، صباح يوم الاثنين شمالا قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في اتجاه جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين.

ووفقا لبلومبرج، كانت السفينتان ترسلان إشارة تدل على تبعيتهما للهند بدلا من تحديد وجهة الوصول، ومن المتوقع أن تتجها إلى الهند التي تشهد نقصا في الغاز المسال المستخدم على نطاق واسع في الأغراض المنزلية.

كانت ناقلتان هنديتان أخريان تحملان الغاز النفتي المسال، وهما "شيفاليك" و"ناندا ديفي"، قد عبرتا سابقا عبر مضيق هرمز، حيث أفادت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية أن إجمالي 22 سفينة هندية كانت موجودة في منطقة الخليج.

في وقت سابق، أعلن ممثل القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء" أن إيران لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية عبر مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية – إذا كانت لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الأهلي

حسن المستكاوي يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

محمد صبحي

الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد