بلومبرج: ناقلات هندية تحمل الغاز المسال تعبر مضيق هرمز

أفادت وكالة "بلومبرج"، أن ناقلتين تحملان علم الهند وتنقلان الغاز النفطي المسال تمران حاليا عبر مضيق هرمز على مسار قريب من السواحل الإيرانية.

وتتجه الناقلتان، "جاغ فاسانت" و"باين غاز"، حسب بيانات أنظمة تتبع السفن، صباح يوم الاثنين شمالا قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في اتجاه جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين.

ووفقا لبلومبرج، كانت السفينتان ترسلان إشارة تدل على تبعيتهما للهند بدلا من تحديد وجهة الوصول، ومن المتوقع أن تتجها إلى الهند التي تشهد نقصا في الغاز المسال المستخدم على نطاق واسع في الأغراض المنزلية.

كانت ناقلتان هنديتان أخريان تحملان الغاز النفتي المسال، وهما "شيفاليك" و"ناندا ديفي"، قد عبرتا سابقا عبر مضيق هرمز، حيث أفادت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية أن إجمالي 22 سفينة هندية كانت موجودة في منطقة الخليج.

في وقت سابق، أعلن ممثل القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء" أن إيران لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية عبر مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية – إذا كانت لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها.