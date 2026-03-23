مجرد بداية.. توقعات بارتفاع سعر البنزين في أمريكا لـ 4 دولارات للجالون

قال رئيس قسم تحليل أسعار النفط في موقع GasBuddy الإلكتروني لتتبع الأسعار، باتريك دي هان، إنه يعتقد أن متوسط ​​سعر البنزين على مستوى الولايات المتحدة سيصل على الأرجح إلى 4 دولارات للجالون غداً، وأضاف أن هذا "قد يكون مجرد بداية".

وصرح دي هان لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم قائلاً إن ""أسعار البنزين لم تتوقف عن الارتفاع بعد".

وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى متوسط ​​3.91 دولاراً على مستوى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة الماضية، بزيادة قدرها 93 سنتاً عن 28 فبراير 2026، وهو تاريخ بدء النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، حسب "سي إن إن".

وأشار دي هان إلى أنه من المرجح أن تستمر هذه الزيادة خلال الأشهر القليلة المقبلة وحتى فصل الصيف، متوقعاً أن تؤثر المزيد من الزيادات على ما لا يقل عن 12 ولاية غداً.

وعند سؤاله عن قرار الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني، قال دي هان إن العقوبات قد "تؤخر بدء ارتفاع أسعار النفط"، لكن الأسعار في نهاية المطاف قد "تتجاوز بكثير مستوياتها الحالية".

وقال دي هان إنه حتى بعد انتهاء الحرب، ستنخفض أسعار الغاز ببطء شديد لأن الأمر يستغرق وقتاً حتى تعيد الأسواق تزويد نفسها.