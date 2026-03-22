حسن المستكاوي يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي رسالة نارية للاتحاد الأفريقي لكره القدم بعد خروج الأهلي أمام الترجي .

‏وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"أيها الاتحاد الأفريقي كفاية الغوا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين مثل كل الاتحادات القارية فقد كان هذا القرار لاسباب تتعلق بالدفاع وانتشار أساليبه وتشجيعا للهجوم وضعت تلك القاعدة التي ماتت مع الزمن ومع تطور كرة القدم .. اصحوا بأه ؟؟".



وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.