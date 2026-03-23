مجلس الدفاع الإيراني يحدد شرطا وحيدا لعبور سفن الدول غير المشاركة في الحرب مضيق هرمز

أعلن مجلس الدفاع الإيراني، في بيان، أن السبيل الوحيد لعبور الدول "غير المعادية" من مضيق هرمز هو التنسيق مع النظام الإيراني، مؤكدًا أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة والمسئولين "سيقفون حتى آخر رمق" لتنفيذ أوامر القائد العام.

وجاء في البيان: "كما تم، في إطار الرد بالمثل على الهجوم على منشأة نطنز النووية، استهداف مجمع ديمونا النووي، وكما ثبت ذلك أيضًا في الرد على استهداف البنى التحتية للطاقة في عسلوية، فإن مجلس الدفاع يؤكد التزامه بالرد الحاسم والمدمر على أي اعتداء يستهدف محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة، ويشدد على تنفيذ ذلك دون أي تأخير".

على صعيد أخر، أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية بأن إيران أعلنت عن هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية في خرم آباد وتبريز، أسفر عن مقتل 12 شخصا و إصابة 49 آخرين.