أخبار العالم

سقوط 12 قتيلا و49 مصابًا جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بإيران

هاجر رزق

أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية بأن إيران أعلنت عن هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية في خرم آباد وتبريز، أسفر عن مقتل 12 شخصا و إصابة 49 آخرين.


 و في سياق آخر، اتهم المتحدث باسم العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية بإيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب والإرهاب، ردا على ادعاءاته بأن الحرس يخطط لضرب محطات تحلية المياه في دول المنطقة.


وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الجيش الأمريكي هو من بدأ الحرب باستهداف بنى تحتية حيوية، بما في ذلك قتل 180 طفلا في مدرسة ابتدائية وضرب خمس محطات مياه، منها محطة تحلية في جزيرة قشم، بينما لم يقم الحرس بمثل هذه الأعمال. 


 وأضاف أن تهديد ترامب بمهاجمة محطات الكهرباء الإيرانية عمل غير إنساني يعطل المستشفيات والإغاثة وشبكات المياه. 


 وشدد على أن إيران سترد بنفس المستوى عبر استهداف محطات الكهرباء في إسرائيل والقواعد الأمريكية والبنى التحتية الاقتصادية والطاقة التي تمتلكها أمريكا في المنطقة، قائلا: "ضربتم مستشفياتنا ومدارسنا ومراكز إغاثتنا، ونحن لم نفعل، لكن إن ضربتم الكهرباء فسنضرب الكهرباء".


 وختم البيان بالتأكيد على أن "الرد الردعي بنفس المستوى"، محذرا أمريكا من عدم معرفتها بقدرات الحرس، وداعيا إياها لمواجهتها في الميدان.

