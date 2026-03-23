قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط 12 قتيلا و49 مصابًا جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بإيران
بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026
واشنطن بوست: انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة
بنيران المدفعية.. جيش الاحتلال يقتل مستوطنا عن طريق الخطأ
تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن بوست: انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة

أرشيفية
هاجر رزق

أفادت صحيفة واشنطن بوست بانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة.

و في سياق آخر، اتهم المتحدث باسم العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية بإيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب والإرهاب، ردا على ادعاءاته بأن الحرس يخطط لضرب محطات تحلية المياه في دول المنطقة.


وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الجيش الأمريكي هو من بدأ الحرب باستهداف بنى تحتية حيوية، بما في ذلك قتل 180 طفلا في مدرسة ابتدائية وضرب خمس محطات مياه، منها محطة تحلية في جزيرة قشم، بينما لم يقم الحرس بمثل هذه الأعمال. 

وأضاف أن تهديد ترامب بمهاجمة محطات الكهرباء الإيرانية عمل غير إنساني يعطل المستشفيات والإغاثة وشبكات المياه. 

وشدد على أن إيران سترد بنفس المستوى عبر استهداف محطات الكهرباء في إسرائيل والقواعد الأمريكية والبنى التحتية الاقتصادية والطاقة التي تمتلكها أمريكا في المنطقة، قائلا: "ضربتم مستشفياتنا ومدارسنا ومراكز إغاثتنا، ونحن لم نفعل، لكن إن ضربتم الكهرباء فسنضرب الكهرباء".

 وختم البيان بالتأكيد على أن "الرد الردعي بنفس المستوى"، محذرا أمريكا من عدم معرفتها بقدرات الحرس، وداعيا إياها لمواجهتها في الميدان.

واشنطن بوست انقطاع الكهرباء غارات طهران ترامب

