حملة ممنهجة.. الإحتلال الإسرائيلي يدمر جسر القعقعية فوق نهر الليطاني بـ لبنان

دمر طيران الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، جسر القعقعية في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى قطعه بالكامل، في إطار حملة منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني.





وبذلك يرتفع عدد الجسور المستهدفة منذ بداية الحرب إلى أربعة: قعقعية الجسر في قضاء النبطية، الزراية في قضاء صيدا، وجسرا القاسمية على الطريق الرئيسي في قضاء صور وعلى الطريق الداخلي المعروف بجسر الكنايات، علما بأن هذه المعابر تعد من الشرايين الأساسية التي تربط ضفتي نهر الليطاني، وقد أدى القصف إلى تدمير ثلاثة من الجسور الخمسة الرئيسية فوق النهر، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

وتزامنا، شهدت عدة بلدات جنوبية قصفا متجددا، إذ استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا، فيما نفذت غارات جوية على مدينة الخيام وبلدتي بريقع ومجدل سلم، حيث استهدفت دراجة نارية في الأخيرة بطائرة مسيّرة إسرائيلية.