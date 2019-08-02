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مرأة

امرأة تفقد بصرها.. بسبب ارتدائها العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:27 ص
اضرار الاستحمام بالعدسات
اضرار الاستحمام بالعدسات اللاصقة
آية التيجي
تعرضت امرأة  تبلغ من العمر ٤١ عاما للعمى، وذلك بسبب ارتدائها عدسات لاصقة خلال الاستحمام، وهو ما جعلها تدفع الثمن غاليا نتيجة سلوكها.

وكشفت المرأة الأربعينية لمجلة نيو انجلاند البريطانية الطبية، أنها اعتادت على الاستحمام مرتدية عدساتها اللاصقة، مما جعل قرينتها تتعرض ندبات دائمة، ادت الى اصابتها بالعمى.

وأكد الباحثون الذين حاولوا معرفة سبب إصابتها بالعمى بأن المرأة كانت تستحم وتسبح في حمام السباحة بالعدسات وهو ما تسبب في وصول طفيليات الأميبا إلى مقلة العين والنمو على سطحها.

واضاف الباحثون ان تراكم طفيليات الاميبا على القرنية، مما تتسبب في حدوث ألم شديد ورؤية ضبابية، لكنه سبب لاحقا أضرارا لا رجعة فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد أصيب رجل بريطاني عمره 29 عاما بالعمى العام الماضي، بعد تعرضه للنوع ذاته من العدوى جراء الاستحمام دون خلع العدسات.

وقال الدكتور جون هوفانيسيان، الناطق باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، انه ما حدثت لهذه المرأة يؤكد حساسية مقلة العين البشرية، ومخاطر ارتداء العدسات.

وأضاف هوفانيسيان  إن ارتداء العدسات دون أخذ الاحتياطات اللازمة، والاعتياد على ممارسة جميع الأنشطة بها، يشبه ركوب السيارة بدون ارتداء، حزام الأمان، وذلك عبر تحويل مقلة العين الى مكان يعج بالبكتيريا.

وتابع هوفانيسيان ان العدسات اللاصقة تشبه الاسفنجة الصغيرة التي تضعها في عينيك. تمتص الأشياء ويحافظ عليها على اتصال مع عينك، حيث توفر البيئة الدافئة والرطبة وقتا لتنمو الفطريات و الأميبات، وهو ما يجعلها تمتص البكتيريا التي غالبا ما يحتوي عليها المياه الراكدة والتي تنزل من الصنبور أو تكون موجودة في حمامات السباحة.

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