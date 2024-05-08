العملات الأجنبية والعربية تستقر أمام الجنيه في أول تعاملات بالبنوك اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه مع بدء عمل البنوك قبل دقائق في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، في السوق الرسمية.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع
اليورو
سجل سعر اليورو أمام الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.76 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع.
الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.82 جنيه للشراء و 34.93 جنيه للبيع.
الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.
الكرون النرويجي
سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.38 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع
الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.39 جنيه للشراء و 4.4 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع.
الدولار الاسترالي
وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو31.48 جنيه للشراء و 31.58 جنيه للبيع
الـ100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع
اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.6 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع
العملات العربية
واستقرت العملات العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية حيث سجلت
الريال السعودي
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.7 جنيه للشراء و 12.74 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.9 جنيه للشراء و 155.48 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.9جنيه للشراء و 13.01 جنيه للبيع
الدينار البحريني
سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.36 جنيه للشراء و 126.75 جنيه للبيع
الريال العماني
سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.77 جنيه للشراء و 124.17 جنيه للبيع
الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.11 جنيه للبيع
الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.11 جنيه للشراء و 67.49 جنيه للبيع.