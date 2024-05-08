العملات الأجنبية والعربية تستقر أمام الجنيه في أول تعاملات بالبنوك اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه مع بدء عمل البنوك قبل دقائق في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، في السوق الرسمية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع

اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.76 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.82 جنيه للشراء و 34.93 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.38 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.39 جنيه للشراء و 4.4 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو31.48 جنيه للشراء و 31.58 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.6 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع

العملات العربية

واستقرت العملات العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية حيث سجلت

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.7 جنيه للشراء و 12.74 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.9 جنيه للشراء و 155.48 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.9جنيه للشراء و 13.01 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.36 جنيه للشراء و 126.75 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.77 جنيه للشراء و 124.17 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.11 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.11 جنيه للشراء و 67.49 جنيه للبيع.