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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات الأجنبية والعربية تستقر أمام الجنيه في أول تعاملات بالبنوك اليوم

عملات
عملات

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه مع بدء عمل البنوك قبل دقائق في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، في السوق الرسمية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع

الدولار مستقر .. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات العربية في مصر اليوم.. تفاصيل

اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.76 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.82 جنيه للشراء و 34.93 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.38 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.39 جنيه للشراء و 4.4 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي 

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو31.48 جنيه للشراء و 31.58 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع 

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.6 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع

العملات العربية

واستقرت العملات العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية حيث سجلت

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.7 جنيه للشراء و 12.74 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.9 جنيه للشراء و 155.48 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.9جنيه للشراء و 13.01 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.36 جنيه للشراء و 126.75 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.77 جنيه للشراء و 124.17 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.11 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.11 جنيه للشراء و 67.49 جنيه للبيع.

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