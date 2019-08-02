نقدم لك طريقة عمل كفتة شوي لنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد بقناة سى بى سى سفرة.



مقادير كفتة شوي

1 كيلو لحمة مفرومة

1 كوب برغل بصلة مبشورة

1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

جوزة الطيب

ناعمة بهارات

بابريكا ملح

فلفل أسود



طريقة عمل كفتة شوي

* يطحن البرغل في الكبة مع البصل والبابريكا وجوزة الطيب والبهارات والبقدونس واللحمة المفرومة

* يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن

* يقلب كل الخليط ويشكل إلى أصابع

* ترص في أطباق فويل بين أكياس بلاستيك

* توضع في الفريزر حتى الاستخدام



