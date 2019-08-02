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طريقة عمل كفتة شوي لنجلاء الشرشابى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:03 ص
طريقة عمل كفتة شوي
طريقة عمل كفتة شوي لنجلاء الشرشابى
اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل كفتة شوي لنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد بقناة سى بى سى سفرة.

مقادير كفتة شوي
1 كيلو لحمة مفرومة
1 كوب برغل بصلة مبشورة
1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
جوزة الطيب
ناعمة بهارات
بابريكا ملح
فلفل أسود

طريقة عمل كفتة شوي
* يطحن البرغل في الكبة مع البصل والبابريكا وجوزة الطيب والبهارات والبقدونس واللحمة المفرومة
* يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن
* يقلب كل الخليط ويشكل إلى أصابع
* ترص في أطباق فويل بين أكياس بلاستيك
* توضع في الفريزر حتى الاستخدام

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