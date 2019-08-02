نقدم لك طريقة عمل كفتة شوي لنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد بقناة سى بى سى سفرة.
مقادير كفتة شوي
1 كيلو لحمة مفرومة
1 كوب برغل بصلة مبشورة
1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
جوزة الطيب
ناعمة بهارات
بابريكا ملح
فلفل أسود
طريقة عمل كفتة شوي
* يطحن البرغل في الكبة مع البصل والبابريكا وجوزة الطيب والبهارات والبقدونس واللحمة المفرومة
* يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن
* يقلب كل الخليط ويشكل إلى أصابع
* ترص في أطباق فويل بين أكياس بلاستيك
* توضع في الفريزر حتى الاستخدام
مقادير كفتة شوي
1 كيلو لحمة مفرومة
1 كوب برغل بصلة مبشورة
1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
جوزة الطيب
ناعمة بهارات
بابريكا ملح
فلفل أسود
طريقة عمل كفتة شوي
* يطحن البرغل في الكبة مع البصل والبابريكا وجوزة الطيب والبهارات والبقدونس واللحمة المفرومة
* يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن
* يقلب كل الخليط ويشكل إلى أصابع
* ترص في أطباق فويل بين أكياس بلاستيك
* توضع في الفريزر حتى الاستخدام