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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس لا تعرفها عن فيلم "بنقدر ظروفك" قبل طرحه في السينمات

بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك

يستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم مع الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر

يجسد أحمد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "حسن" يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته، حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي، والعمل عليها من خلال أحد تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد؛ بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤليات عليه.

يظهر محمود حافظ خلال الأحداث في دور تاجر فاسد صاحب مخازن يحفظ فيها البضائع، ويمارس مخالفات عديدة تجاه البضاعة التي تنتهي صلاحيتها، كما أنه يدخل في صراع مع أحمد الفيشاوي؛ لرغبته في إفساد قصة الحب التي يعيشها مع "ملكة" ليتزوج منها.

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"سماح"  هو اسم الشخصية التي تلعبها نسرين طافش التي تعيش قصة حب مع الشخصية التي يُجسدها محمود حافظ، إلا أنها تُصاب بصدمة شديدة، عندما تكتشف عدم حبه لها، وتركيزه تجاه "ملكة"؛ لتقرر الإبتعاد عنه تماماً، وتدخل في علاقة عاطفية جديدة مع الشخصية التي يُجسدها إبرام سمير.

تجسد عارفة عبد الرسول دور والدة مي سليم "ملكة"، وتعيش قصة حب مع والد أحمد الفيشاوي، محمد محمود "إبراهيم"، لكن يُسيطر على تلك العلاقة طابع من الكوميديا؛ نظراً لسنهما الكبير، حيث يتعرضان للعديد من المقالب من قبل "حسن وملكة".

يضم فيلم "بنقدر ظروفك" أغنيتين، الأولى تدور في إطار شعبي، وتُعرض ضمن الأحداث، ويُغنيها الفنان أحمد شيبة، أما الأغنية الثانية فستكون على طريقة الراب بصوت أحمد الفيشاوي ومي سليم.


قصة فيلم بنقدر ظروفك
 

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.


أبطال فيلم بنقدر ظروفك
 

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

احمد الفيشاوي العرض السينمائي الفنان أحمد الفيشاوى بنقدر ظروفك دور العرض السينمائي

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