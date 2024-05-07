اليوم.. محاكمة 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بعابدين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، جلسات محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة، التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وبمواجهتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين، حيث تم ضبط 3 أشخاص وتبين أنهم ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.