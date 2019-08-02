كل ما تريد معرفته عن عيادات طب أسنان القاهرة الاقتصادية

خصصت كلية طب أسنان جامعة القاهرة وحدات علاج بأجر اقتصادي للمواطنين سواء بقصر العيني القديم او الفرنساوي.



ويبلغ سعر الكشف فى الوحدات الاقتصادية التابعة لـ قصر العيني 20 جنيها فقط للفرد وتعمل العيادات يوميًا من الساعة الـ 8 ص وحتي الـ 8 م ما عدا يوم الجمعة وتحتوي العيادات على جميع تخصصات طب وتقويم وغرس الأسنان كما يوجد عيادة متخصصة لعلاج الام مفصل الفكين والم الوجه ومواعيدها كل يوم ثلاثاء ظهرا.



للإستفسار عن طب أسنان قصر العيني الاقتصادي يرجي الإتصال علي هاتف رقم ( ‎0 2 23635476) او محمول رقم (‎0 100 215 9535).



وفي سياق متصل يوجد ايضا عيادات الأسنان بقصر العيني الفرنساوي ويوجد به كل التخصصات بما فيها تقويم وغرس الأسنان وعيادة جراحة الفم و الوجه والفكين وعيادة علاج الم الوجه و مفصل الفكين ويشرف عليها اساتذة طب أسنان القصرالعيني كذلك وتعمل عيادات الأسنان بالقصر العيني الفرنساوي يوميًا من ٨ ص إلي ٨ مساءً ما عدا يوم الجمعة ويبلغ سعر الكشف 75 جنيها فقط للفرد.

