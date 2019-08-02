كوريا الجنوبية ترد على اليابان بالمثل وتقرر إزالتها من القائمة البيضاء



وتعتبر سول قرار طوكيو ثاني خطوة انتقامية ضد قرار المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي والذي أمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا قضية العمالة القسري في كوريا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستحذف اليابان من قائمتها البيضاء الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم ردا على إعلان طوكيو إزالة سول من قائمته البيضاء في وقت سابق اليوم، وسط حرب تجارية متصاعدة بين الجارتين.وقال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي قوله هونج نام كي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة والصناعة والطاقة سونج يون مو أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "سنتخذ خطوة تعزيز الرقابة على الصادرات من خلال استبعاد اليابان من القائمة البيضاء".وتدرج سول حاليا اليابان و28 دولة أخرى في القائمة البيضاء، لكنها أعلنت أنها ستنشئ فئة جديدة في ضوابط التصدير الخاصة بها وتدرج اليابان في تلك الفئة.من جانبه، رفض وزير التجارة والصناعة والطاقة الإدلاء بتفاصيل حول عدد عناصر الصادرات التي يمكن أن تتأثر بإزالة اليابان من القائمة الكورية الجنوبية.وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تحذير الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن من أن كوريا الجنوبية "ستتخذ بحزم تدابير مماثلة" ردا على إجراءات اليابان الاقتصادية الانتقامية غير المبررة.وقررت اليابان في وقت سابق رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، على الرغم من دعوات كوريا الجنوبية المتكررة لإلغاء هذه الخطوة، التي تحذر من أنها ستزيد من حدة الخلاف التجاري بينهما.ويترتب على قرار اليابان إلزام الشركات اليابانية بالتقدم بطلب للحصول على رخصة فردية لتصدير ما مجموعه ألفا و194 عنصرا استراتيجيا إلى كوريا الجنوبية، وهي خطوة من شأنها تعطيل سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الصناعية الرئيسية.