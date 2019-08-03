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ننشر تفاصيل مسودة الإعلان الدستوري الجديد للسودان

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:18 ص
الاتفاق سيكون محطة
الاتفاق سيكون محطة هامة في تاريخ السودان
أحمد قاسم
أعلن المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد ولد لبات، السبت، اتفاق الفرقاء السودانيين على كامل نقاط الوثيقة الدستورية.

وتضمنت مسودة الوثيقة بنود أهمها أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية في الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وقال لبات إن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيجري يوم الأحد المقبل.

كان التلفزيون السوداني قد أعلن، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.

واستأنف المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديدًا بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد حمل معلمين اثنين من اتحاد المهنيين، مسؤولية ما وقع.

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